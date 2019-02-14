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Düzkaya’da yeniden Volkan dönemi

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Düzkaya’da, Kılıçali Kahraman’ın yerine geçtiğimiz sezon da takımı çalıştıran Orçun Volkan göreve getirildi

Düzkaya’da yeniden Volkan dönemi
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Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de ikinci devrede oynadığı ikisi lig, biri kupa maçı olmak üzere galip gelemeyen ve 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Düzkaya’da teknik heyette değişim oldu.

Teknik direktör Kılıçali Kahraman ve yardımcısı Hasan Kargılı görevden alınırken, Vedat Hacıabitoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Orçun Volkan’ı göreve getirdi. Orçun Volkan’ın yardımcılığını ise Serdar Özsönmezer yapacak. Orçun Volkan – Serdar Özsönmezer ikilisi dün yeni takımlarıyla ilk antrenmanlarına çıktılar.

Karşıyaka’daki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Orçun Volkan, Düzkaya’yı BTM Birinci Lig’den, K-PET Birinci Lige çıkartmıştı.

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