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Düzkaya’da değişim

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Düzkaya’da değişim
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Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de ikinci devrede oynadığı ikisi lig, biri kupa maçı olmak üzere galip gelemeyen ve 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Düzkaya’da teknik heyette değişim oldu.

Teknik direktör Kılıçali Kahraman ve yardımcısı Hasan Kargılı görevden alınırken, Vedat Hacıabitoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Orçun Volkan ile görüşmelere başladı. Görüşmelerin gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Karşıyaka’daki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Orçun Volkan, Düzkaya’yı BTM Birinci Lig’den, K-PET Birinci Lige çıkartmıştı.

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