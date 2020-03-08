Düzkaya zoru başardı

Stad: Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu-Mustafa Torun-Emre Çelikdal
Düzkaya: Ali-Binya-Talat-Okan-Ahmet Karal-Yunus-Yannick(90+3 Mustafa Akış)-Ahmet Can-Salih-Bekir(dk. 75 Hasan)-Keita
Lefke: Salih-Aykut-Amstrong-Mustafa-Yılmaz Şipal-Okorie-Berk(dk. 79 Yılmaz Çetin)-Candy-Ososa-Semih-Kasım(dk. 79 Selçuk)
Gol: Dk. 16 Okorie (Kendi Kalesine) 1-0
Kırmızı Kartlar: Dk. 51 Amstrong(Çift Sarı)- Dk. 70 Salih(Çift Sarı)
K-pet Süper Ligin 22. Haftasında konuk ettiği Lefke’yi, 16. Dakikada Okorie’nin kendi kalesine gönderdiği golle 1-0 yenen Düzkaya üç puanı alan taraf oldu. Lefke’de 51’de Amstrong, Düzkaya’da 70’de Salih çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.
Dk. 4: Yannick’in sert şutunu kaleci Salih kurtardı.
Dk. 16: Bekir sağ taraftan köşe atışı kullandı, kale alanı içinde savunma topu uzaklaştırmak isteyen Okorie topu kendi kalesine gönderdi. 1-0
Dk. 43: Bekir faul atışı kullandı. Top üst direkten dışarı çıktı.
Dk. 49: Ahmet Can sağ kanattan ortaladı, Keita boş kale yerine topu kafa ile dışarı gönderdi.
Dk. 69: Yunus’un sert ortasını kaleci Salih uzaklaştırdı, topu önünde bulan Bekir kaleye gönderdi, Keita bu topu dışarı attı.
Dk. 74: Yılmaz faul atışı kullandı. Top önce kaleci Ali’nin ellerinden sekti, direkten geri geldi.
Dk. 81: Ahmet Can kaleci Salih ile karşı karşıya vurdu, top üst direkten kaleci Salih’in ellerine geldi.
Kalan dakikalarda iki takımın da atakları gol getirmeyince, Düzkaya karşılaşmayı 1-0 kazandı.