Düzkaya zoru başardı

Düzkaya, Lefke’yi Okorie’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 yenerken düşme hattından çıkma umutlarını yeşertti. Takım olarak kötü oynayan Lefke, rahatlama şansını yitirdi

Stad: Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu-Mustafa Torun-Emre Çelikdal

Düzkaya: Ali-Binya-Talat-Okan-Ahmet Karal-Yunus-Yannick(90+3 Mustafa Akış)-Ahmet Can-Salih-Bekir(dk. 75 Hasan)-Keita

Lefke: Salih-Aykut-Amstrong-Mustafa-Yılmaz Şipal-Okorie-Berk(dk. 79 Yılmaz Çetin)-Candy-Ososa-Semih-Kasım(dk. 79 Selçuk)

Gol: Dk. 16 Okorie (Kendi Kalesine) 1-0

Kırmızı Kartlar: Dk. 51 Amstrong(Çift Sarı)- Dk. 70 Salih(Çift Sarı)

K-pet Süper Ligin 22. Haftasında konuk ettiği Lefke’yi, 16. Dakikada Okorie’nin kendi kalesine gönderdiği golle 1-0 yenen Düzkaya üç puanı alan taraf oldu. Lefke’de 51’de Amstrong, Düzkaya’da 70’de Salih çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

Dk. 4: Yannick’in sert şutunu kaleci Salih kurtardı.

Dk. 16: Bekir sağ taraftan köşe atışı kullandı, kale alanı içinde savunma topu uzaklaştırmak isteyen Okorie topu kendi kalesine gönderdi. 1-0

Dk. 43: Bekir faul atışı kullandı. Top üst direkten dışarı çıktı.

Dk. 49: Ahmet Can sağ kanattan ortaladı, Keita boş kale yerine topu kafa ile dışarı gönderdi.

Dk. 69: Yunus’un sert ortasını kaleci Salih uzaklaştırdı, topu önünde bulan Bekir kaleye gönderdi, Keita bu topu dışarı attı.

Dk. 74: Yılmaz faul atışı kullandı. Top önce kaleci Ali’nin ellerinden sekti, direkten geri geldi.

Dk. 81: Ahmet Can kaleci Salih ile karşı karşıya vurdu, top üst direkten kaleci Salih’in ellerine geldi.

Kalan dakikalarda iki takımın da atakları gol getirmeyince, Düzkaya karşılaşmayı 1-0 kazandı.