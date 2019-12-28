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Düzkaya zorlandı ama kazandı

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Düzkaya, Görneç karşısında 2 kez geriye düştüğü maçı kazanarak Nicosia Group Kıbrıs Kupasında turu geçmeyi başardı

Düzkaya zorlandı ama kazandı

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında, K-PET Süper Lig ekibi Düzkaya yabancısız çıktığı maçta, K-PET Birinci Lig ekibi Görneç karşısında oldukça zorlanmasına rağmen rakibini mağlup ederek ilk turu geçip, ikinci tura yükseldi.

Mustafa Öztugay'ın yönettiği Nihat Bağcıer Stadındaki maçta Düzkaya, Görneç karşısında 2 kez geriye düştüğü maçı kazandı. Maçın ilk devresi Erhan Kendirci ve İlyas Yılmaz'ın golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci devrede Görneç, İlyas Yılmaz’la yine öne geçerken, Düzkaya Ahmet Can Temel ve Emre Bayırlı'nın golleriyle maçı 3-2 kazanıp turu geçti.

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