Düzkaya zorlandı ama kazandı

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında, K-PET Süper Lig ekibi Düzkaya yabancısız çıktığı maçta, K-PET Birinci Lig ekibi Görneç karşısında oldukça zorlanmasına rağmen rakibini mağlup ederek ilk turu geçip, ikinci tura yükseldi.
Mustafa Öztugay'ın yönettiği Nihat Bağcıer Stadındaki maçta Düzkaya, Görneç karşısında 2 kez geriye düştüğü maçı kazandı. Maçın ilk devresi Erhan Kendirci ve İlyas Yılmaz'ın golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci devrede Görneç, İlyas Yılmaz’la yine öne geçerken, Düzkaya Ahmet Can Temel ve Emre Bayırlı'nın golleriyle maçı 3-2 kazanıp turu geçti.