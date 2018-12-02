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Düzkaya yukarıya, Dumlupınar aşağıya

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Düzkaya, Dumlupınar deplasmanından da galip ayrılarak tırmanışını sürdürürken, Dumlupınar sıralamada gerilemeye devam etti. Düzkaya’da 2 kafa golü atan, 1 kafa vuruşu direkten dönen Süleyman Bayır ile penaltı ve birçok pozisyonu kurtaran kaleci Yunus galibiyette ön plana çıktılar. Dumlupınar’da penaltıdan yararlanamayan Hüseyin’in 1 şutu ise direkten döndü

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Düzkaya yukarıya, Dumlupınar aşağıya
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Stad:Dr. Fazıl Küçük

Hakemler: Hüseyin Özkan, Cem Öksüzoğluları, Ali Akçınar

Dumlupınar:Alihan,Emir(Mert),Eray,Burak,İsmail,Tahsin,Ender,Berke(Can),Yıldıray(Mert Güçlücan),Hüseyin, Turgut

Düzkaya:Yunus, Okan, Mustafa, Hasan, Bilal(Tahir), Onur, Reşat, Uğur (Devrim), Serkan, Süleyman (Nersin), İbrahim

Goller:43, 56 Süleyman Bayır

K-Pet Birinci Lig’de kötü günler geçiren Yonpaş Dumlupınar kendi sahasında zirveyi hedefleyen Düzkaya’yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk devresi 1-0 Düzkaya üstünlüğü ile tamamlanırken 90 dakika sonunda Düzkaya maçı 2-0 kazanmasını bildi.

Hüseyin Özkan’ın iyi yönettiği karşılaşmaya iyi başlayan Dumlupınar girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca kalesinde golü gördü.

3.Dk Gelişen Dumlupınar atağında Hüseyin Kayalılar’ın vuruşu direkten döndü.

43. Dk sol kanattan Uğur’un ortasına iyi bir kafa vuruşu yapan Süleyman Düzkaya’yı 1-0 öne geçirdi.

45.Dk Süleyman’ın kafa vuruşu direkten oyun alanının içerisine geri dönerken devre 1-0 Düzkaya üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda riskleri alan Dumlupınar gol bulamayınca, yine Süleyman’ın golüne engel olamazken, evindeki maçı 2 – 0 kaybetti.

56 .Dk yine sol kanattan gelen ortaya iyi yükselip kafa vuruşu yapan Süleyman kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.2-0

62. Dk Düzkaya ceza sahasında oluşan karambolde penaltı noktasının başına geçen Hüseyin Kayalılar, Düzkaya kalecisi Yunus’u geçemeyince, karşılaşmada başka gol olmadı. Düzkaya sahadan 2-0 üstü ayrılmayı başarıp, üçüncü sıraya yükseldi. Ligde kötü günler geçiren Dumlupınar ise 7 puanda kaldı.

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