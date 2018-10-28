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Düzkaya yukarıya, Bağcıl aşağıya

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Düzkaya, Bostancı Bağcıl engelini 2 farkla geçerek üst üste ikinci galibiyetini alırken, sıralamada da liderin 1 puan gerisinde 5. sıraya yükseldi. Düşüşünü sürdüren Bostancı Bağcıl ise alt sıralara gerilemeye devam etti

Düzkaya yukarıya, Bağcıl aşağıya
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Yer: Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Ömer Doğru, Halil Erdem Canaloğlu

Düzkaya: Yunus, Serkan, Okan, Reşat, Mustafa, Bilal(Devrim), Süleyman(Tahir), Nersin, Hasan Özeçlik (Hasan), İbrahim, Sedat

Bağcıl: Ahmet, Ahmet Zaifoğlu, Isaac, Özner(Emre), Cenker, Kemal, Armstrong, Justice, Doğukan(Fırtına), Prince(Hasan), Zekai

K-PET Birinci Lig’de Düzkaya ile Bostancı Bağcıl arasında oynanan karşılaşmayı, Düzkaya, her 2 devrede attığı gollerle 2-0 kazandı.

Düzkaya maça etkili başlayan taraf olurken, golcüsü Hasan Özçelik’in 38’de attığı golle Bostancı Bağcıl karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de oyun Düzkaya’nın kontrolünde geçti. Oyunun son bölümünde kapanan Düzkaya, kontra ataklarda etkili olmaya çalıştı. Düzkaya böyle bir atakta 78’de Serkan Zeyin’in ortasında Bostancı Bağcıl defansından Hasan Memiş’in kendi kalesine attığı golle maçı 2-0 kazandı.

Etiketler; #Düzkaya #Bağcıl
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