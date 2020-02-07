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Düzkaya-Yeşilova maçının sahası açıklandı

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Düzkaya-Yeşilova maçının sahası açıklandı

K-Pet Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan K-Kaymaklı – Düzkaya maçı sonunda sahaya giren başkan ve yöneticinin hakeme karşı darp girişimi nedeniyle Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından Düzkaya kulübüne verilen 1 maç saha kapatma cezası verilmesi nedeniyle bu hafta Düzkaya’nın oynayacağı Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmasının sahası belirlendi.

Federasyon’dan yapılan açıklamada “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig’de yarın (08.02.2020) oynanacak olan Düzkaya KOSK – Merit Alsancak Yeşilova SK A takım karşılaşmasının oynanacağı stat Düzkaya KOSK’un saha kapatma cezası sebebiyle Gönyeli Stadı’nda oynanacaktır” denildi.

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