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Düzkaya ve Karşıyaka disiplinlik

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Düzkaya ve Karşıyaka disiplinlik
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KTFF Soruşturma Merci, BTM 1. Ligi Beyaz Grup’ta oynanan Düzkaya – Karşıyaka  karşılaşmasında yaşananlarla ilgili olarak her 2 kulübü ve Karşıyaka başkanı Halil Arıkan'ı Disiplin Kurulu'na sevk etti.

 KTFF Soruşturma Merci, Düzkaya ve Karşıyaka kulüplerini, taraftarlarının maç esnasında karşı takıma yönelik olarak yapmış oldukları çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle, Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Karşıyaka başkanı numaralı Halil Arıkan ise maçın hakemine yönelik küfür ve tehdit içerikli söylemleri, saldırı ve darp teşebbüslerinden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildi.   

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