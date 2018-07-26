Düzkaya transferde hareketli

K-PET Birinci Lig’in yeni ekibi Düzkaya, ligde başarılı olmak için transferde hareketli günler geçiriyor.

Düzkaya, teknik direktör Kılıçali Kahraman’ın kadroda görmek istediği forvet Hasan Büke’yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor. Hasan Büke son olarak formasını giydiği Mesarya’nın, BTM Birinci Lig’de şampiyon olmasına büyük katkı koymuştu.

Esentepe’den de savunma oyuncusu Nersin Osman’ı da kadrosuna katmayı hedefliyor. Düzkaya, bu transferleri gerçekleştirdikten sonra ise kaleci transferi için çalışma başlatacak.