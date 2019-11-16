Düzkaya taş gibi

Düzkaya, yeni hocası Mustafa Borataş ile çıktığı ilk karşılaşmada bire bir rakibi, Gençlik Gücü’nü mağlup ederek kendine gelirken, hat trick yapan Kone, Tchami ve Mustafa Akış galibiyette ön plana çıktılar. Gençlik Gücü ise Mehmet Kaygısız'ın kırmızı kart gördüğü maçı kaybederek üst üste 2. mağlubiyetini alırken, sıkıntılı bölgede kaldı

Saha: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu-Olgun Canik-Ali akçınar

Düzkaya: Ali-Berke(dk. 46 Ahmet Can)-Mustafa Akış-Binya-Şahin-Salih-(dk. 73 Hasan Yanaroğlu)-Serkan-Ahmet Karal-C. Thami(Dk. 88 Erhan)-Yunus-Kone

G.Gücü: Raif-Aşkın-Tayfun(dk. 18 Hüseyin Taşçı)-Mehmet Kaygısız-Emir-Arif-O. İdan-O. Uche Sunday(dk. 81 Hacı)-Sezgin-P. Boateng-Özgür

Goller: Dk. 19, 62 ve 69 Kone (Düzkaya)- Dk. 31 Boateng, 67 Özgür(G.G.)

K-Pet Süper Lig'in 10. haftasında Düzkaya, haftalar sonra konuk ettiği G.Gücü’nü Kone’nin attığı üç golle mağlup etmeyi başardı. Gençlik Gücü’nün gollerini Boateng ve Özgür attı. G.G.den Mehmet Kaygısız 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Dk. 14: Binya, uzun bir topla Kone’yi buluşturdu. Kone top yere iner inmez kaleye gönderdi, top kaleci Raif’in bakışları arasında direğin hemen dibinden dışarı çıktı.

Dk. 19: Thami topu kafa ile kale alanına indirdi, Kone sert vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk. 31: Savunmanın uzun topu ile buluşan Boateng topu aşırtma bir vuruşla ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

Dk. 45: Uche, savunmanın arasında düştü kalktı, savunma onu seyrederken topu kaleye gönderdi, top kaleci Ali’nin bakışları arasından direkten geri geldi.

Dk. 47: Salih’in sol kanattan ortasına boş pozisyonda kafa vuran Ahmet Karal mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi, topu kaleci Raif’e gönderdi.

Dk. 61: Ahmet Can’ın pası ile buluşan Kone düzgün bir vuruşla kaleci Raif’i bir kez daha mağlup etti 2-1

Dk. 64: Kone’ye kasti faul yapan Mehmet Kaygısız hakemden kırımızı kart gördü.

Dk. 67: Sağ kanattan Aşkın’ın ortası ile kale alanı içinde buluşan Özgür skoru eşitleyen golü Düzkaya ağlarına bıraktı. 2-2

Dk. 69: Mustafa Akış’ın sağ kanattan ortalığı şutu Thami kafa ile Kone’nin önüne bıraktı, Kone çapraz pozisyonda olmasına rağmen topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 3. Golünü attı.

Dk. 90: Mustafa Akış bir kez daha sağ kanattan ortaladı, Kone’nin kafa vuruşunu kaleci Raif köşeden kornere atarak golü önledi.

Bu maçtan önce oynanan gençler karşılaşmasını Düzkaya gençleri 6-4 kazandı.