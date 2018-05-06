Düzkaya şampiyon olarak geri döndü

BTM 1. Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka ile girdiği şampiyonluk mücadelesinden galip çıkan Düzkaya, geçtiğimiz sezon düştüğü K-PET Birinci Lige şampiyon olarak geri döndü.
Düzkaya, dün Ortaköy'ü deplasmanda 3-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ederken, şampiyonluk kupasını sahası Nihat Bağcıer Stadı'nda düzenlenen törenle aldı.
Karşıyaka ise ikili averajdan dolayı şampiyonluğu kaçırırken, 9 Mayıs Çarşamba akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda BTM 1. Lig Kırmızı Grup ikincisi Vadili ile oynayacağı play off final maçında K-PET Birinci Lige yükselmek için mücadele edecek.
BTM 1. Lig Kırmızı Grup'ta Mesarya haftalar önce şampiyonluğunu ilan etmiş, Vadili ise play off final maçı oynama hakkı elde etmişti.