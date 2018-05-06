banner107
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
71 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
12 0
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
83 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
350 0
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
567 0
55 0
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
49 0
14 0
banner82
banner147

Düzkaya şampiyon olarak geri döndü

banner27

BTM 1. Lig Beyaz Grup'ta Düzkaya, geçtiğimiz sezon düştüğü K-PET Birinci Lige şampiyon olarak geri döndü. BTM 1. Lig'den yükselecek olan 3. takım, 9 Mayıs Çarşamba akşamı Karşıyaka ile Vadili arasında oynanacak maçtan sonra belli olacak

Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
banner137

BTM 1. Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka ile girdiği şampiyonluk mücadelesinden galip çıkan Düzkaya, geçtiğimiz sezon düştüğü K-PET Birinci Lige şampiyon olarak geri döndü.

Düzkaya, dün Ortaköy'ü deplasmanda 3-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ederken, şampiyonluk kupasını sahası Nihat Bağcıer Stadı'nda düzenlenen törenle aldı.

Karşıyaka ise ikili averajdan dolayı şampiyonluğu kaçırırken, 9 Mayıs Çarşamba akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda BTM 1. Lig Kırmızı Grup ikincisi Vadili ile oynayacağı play off final maçında K-PET Birinci Lige yükselmek için mücadele edecek.

BTM 1. Lig Kırmızı Grup'ta Mesarya haftalar önce şampiyonluğunu ilan etmiş, Vadili ise play off final maçı oynama hakkı elde etmişti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.