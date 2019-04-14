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Düzkaya rotasını, şampiyonluğa çevirdi

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Düzkaya, üst üste dokuzuncu galibiyetini Yonpaş Dumlupınar karşısında alırken, lider Göçmenköy ile arasındaki puan farkını 3’e indirip şampiyonlukta da iddialı duruma geldi

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Düzkaya rotasını, şampiyonluğa çevirdi
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K-PET Birinci Ligde Orçun Volkan yönetiminde yakaladığı büyük çıkışla dikkat çeken Düzkaya, üst üste dokuzuncu galibiyetini Yonpaş Dumlupınar karşısında aldı.

Nihat Bağcıer Stadında, İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği maçta, Kırmızı Şeytanlar taraftar grubunun büyük desteğiyle güçlü rakibi Yonpaş Dumlupınar’ı zorlanmasına rağmen oyuna ikinci devrede giren Süleyman Bayır’ın 87’deki golüle 1-0 mağlup eden Düzkaya, 53 puana yükseldi.

Düzkaya, aldığı galibiyetle lider Göçmenköy ile arasındaki puan farkını 3’e indirip şampiyonlukta da iddialı duruma geldi.

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