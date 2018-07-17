Düzkaya, Özçelik’i kaptı

Düzkaya, Akova’nın da istediği, Türkiyeli golcü Hasan Özçelik ile anlaşırken, futbolcunun bonservisini de Esentepe’den aldı

K-PET Birinci Lig'in yeni ekibi Düzkaya, teknik direktör Kılıçali Kahraman'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları yürütüyor.

İddialı bir sezon geçirmek isteyen Düzkaya, tecrübeli ve üst düzey futbolcularla temasa geçerken, geçen sezon önce Esentepe daha sonra ise Maraş formaları altında başarılı bir sezon geçiren Türkiyeli golcü Hasan Özçelik ile anlaştı. Düzkaya, Akova’nın da istediği deneyimli golcü için kulübü Esentepe ile de anlaştı. Düzkaya yönetimi dün futbolcunun bonservisini de Esentepe’den aldı.

Düzkaya, Esentepe'nin Süper Lige yükselmesine büyük katkısı olan Ahmet Karal'ı transfer etmek istedi. Ancak Esentepe kulübü futbolcu ile anlaşarak takımda kalmasını sağladı.