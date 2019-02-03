Düzkaya ‘Kömür’leşti

Göçmenköy ile Düzkaya arasında oynanan zirvenin önemli maçında Göçmenköy rakibini Burak’ın, 2’si penaltıdan olmak üzere 3 golüyle mağlup etti. Göçmenköy’de Mustafa Arnavut, Düzkaya’da ise Bilal, etkili futbolları ile dikkat çektiler

Stadyum: Göçmenköy Stadı

Hakemler : Emre Öztaşlı, Sertan Alkın, Ali Karasan

Göçmenköy: Kemal Ağrı, Çağdaş, Mevlüt (66.Dk Beytullah), Arda (88.Dk Kadir) Cemal, Mustafa Ayker, Reşit, Ahmet Burak Kömürcü, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner (80.Dk Buğra) Mustafa Kermeoğlu

Düzkaya: Yunus, Okan, Onur, Serkan, Reşat(71.Dk Salih)Bilal, Ferdi, Cenker, Ahmet Karal, Uğur, Mustafa Akış(45.Dk Süleyman)

Goller: 28., 49. ve 79.Dk (P) Ahmet Kömürcü (Göçmenköy), 54. ve 72.Dk Süleyman (Düzkaya)

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy ile Düzkaya arasında oynanan zirvenin önemli maçı büyük çekişme içerisinde geçerken, Göçmenköy rakibini Burak’ın 2’si penaltıdan olmak üzere 3 golüyle mağlup etti. Göçmenköy’de Mustafa, Düzkaya’da ise Bilal, etkili futbolları ile dikkat çektiler.

23.Dk: Göçmenköy atağında Arda rakiplerinden sıyrılıp sol çaprazda vuruş açısı yakaladı ve şutunu attı ancak top az farkla dışarıya gitti.

28.Dk: Göçmenköy atağında Mustafa Arnavut sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Arda topa vuracakken Düzkaya savunmasında Mustafa Akış’ın faulüne maruz kalınca hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ahmet Burak Kömürcü topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-0 Düzkaya

44.Dk: Düzkaya atağında Cenker soldan topu ceza sahasına ortaladı. Fehim’in kafa vuruşunda kaleci Kemal gole izin vermedi.

45+3.Dk: Düzkaya atağında Göçmenköy kalecisi Kemal yapılan ortada topu elinden kaçırınca top Bilal’in önünde kaldı. Bilal’in vuruşunda Kemal gole izin vermedi dönen topta Bilal bir kez daha vurdu ancak bu kez çizgide Mevlüt topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.

49.Dk: Göçmenköy atağında Arda’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet Burak Kömürcü’nün vuruşunda top filelere filelere gitti. Göçmenköy 2-0 Düzkaya

54.Dk: Düzkaya atağında Bilal sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve Süleyman’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 2-1 Düzkaya

72.Dk: Düzkaya atağında Bilal’in sağdan ortasında Süleyman kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-2 Düzkaya

75.Dk: Düzkaya atağında Salih sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Kemal’in müdahalesiyle top üst direkten geri geldi.

77.Dk: Göçmenköy atağında Mustafa Arnavut topla ceza sahasına girdi ve Okan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kerem Eran bir kez daha penaltı noktasına gösterdi. Vuruşu kullanan Ahmet Burak Kömürcü topu filelere gönderdi. 3-2 Göçmenköy böylelikle ilk devrede olduğu gibi, Düzkaya’yı yine 3-2 mağlup etti.