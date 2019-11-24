Düzkaya, kaleci Ali'ye duacı

Düzkaya ileGöçmenköy arasındaki maç düşük tempoda geçerken, Düzkaya kalecisi Ali, John Okoli'nin özellikle ikinci devredeki gollük şutlarını önleyerek takımının 1 puan almasını sağladı, Göçmenköy yeni teknik direktörü Derviş Kolcu yönetimindeki ilk maçtan 1 puan çıkardı

Saha: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Serhan şimşek-İsmail egeli-Sabriye Atikoğlu

Düzkaya: Ali Karal-Şahin-Binya-Erhan(Dk. 46 Hasan)-Serhan-Ahmet Can(Dk. 74 Samet)-Salih-Serkan-Mustafa Akış-Thami-Ahmet Karal-Kone

Göçmrenköy: Ozan-Reşit-Rıfat(Dk. 79 Mevlut)-Lawal-Rahmi-Ömer-Ahmet Coşkun-Erin(Dk. 80 Kadir)-Kemal(Dk. 71 Mustafa Arnavut)-J. Okoli-Joseph

Gol: Yok

K-PET Süper Ligde yeni teknik direktörlerle yola devam eden Düzkaya ile Göçmenköy, golsüz berabere kalarak, 1'er puanla haftayı tamamladılar.

Gol pozisyonu bile olmayan ilk yarıda tribündeki taraftarları uyutan iki takımdan Göçmenköy ilk yarıda tek tehlikeli atağını 45. dakikada John Okoli ile yaptı. İkinci yarıda da gol atmayı başaramayan iki takım da birer puanla yetindiler.

Dk. 45: Erin’in gönderdiği topa dönerek vuran Okoli’nin şutu üstten dışarı çıktı.

Dk. 52: Thami ceza alanı dışında Göçmenköy savunması tarafından faulle durduruldu. Atışı Thami kullandı. Kale alanı içinde topu kaleye göndermek isteyen Hasan Yanaroğlu’nun vuruşunu savunma kornere attı.

Dk. 73: Ahmet Can’ın pası ile buluşan Serkan çaprazdan sert vurdu, kaleci Ozan bu topu kornere atarak gol olmasını önledi.

Dk. 84: Joseph’in pası ile buluşan Okoli kaleci Ali ile karşı karşıya vurdu, Ali mükemmel bir refleksle topu kornere attı.

Dk. 90+1: Sağ taraftan Joseph pasını Ahmet Coşkun’a verdi, Ahmet vurdu, top savunmadan sekip Okoli’nin önünde kaldı. Okoli bu topu kaleye gönderdi, Ali Karal yine gol olmasını önlerken maç 0-0 sona erdi.