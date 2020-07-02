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Düzkaya jokeri ile lige tutundu

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Düzkaya, sol kanatta görev verilen joker futbolcusu Yunus Kalaycı’nın golüyle bire bir rakibi Gençlik Gücü’nü mağlup ederek lige tutunurken, rakibinin umutlarını tüketti

Düzkaya jokeri ile lige tutundu

Stat: Atatürk Stadı 

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, İsmail Egeli, Abdullah Genç

Gençlik GücÜ: Raif, Erin Uluçlar, Mehmet Kaygısız, Lawrence Ogbe, Ümitcan Babahan, Sezgin Dağ, Berke Zorba, Prınce Boateng, Tayfun Doğan, Aşkın Kavaklı, Kalonjı

Düzkaya: Ali Karal, Okan Kibar, Talat Dağer, Hasan Yanaroğlu, Ahmet Can, Bekir Yıldız, Uğur Balkan, Kaho Yannıck, Gılles Bınya, Yunus Kalaycı, Erhan Şahin Kendirci

Gol: Dk.60 Yunus Kalaycı (Düzkaya)

İsa TABAK

K-Pet Süper Lig’in 25’nci haftasında ligin düşme hattında yer alan 2 takımın ligin dibini ilgilendiren maçına, sonuncu Gençlik Gücü, Düzkaya’yı konuk etti.

Düzkaya ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı ikinci yarıda gelen Yunus’un golüyle 1-0 kazandı. Bu skorla Düzkaya puanını 21’e çıkarırken play out hattına çıkma umutlarımı yeşertti,

Gençlik Gücü ise 15 puanla ligin dibine demir atarken, ligde kalma umutlarını oldukça azaltarak kaderiyle baş başa kaldı.

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