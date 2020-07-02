Düzkaya jokeri ile lige tutundu

Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, İsmail Egeli, Abdullah Genç
Gençlik GücÜ: Raif, Erin Uluçlar, Mehmet Kaygısız, Lawrence Ogbe, Ümitcan Babahan, Sezgin Dağ, Berke Zorba, Prınce Boateng, Tayfun Doğan, Aşkın Kavaklı, Kalonjı
Düzkaya: Ali Karal, Okan Kibar, Talat Dağer, Hasan Yanaroğlu, Ahmet Can, Bekir Yıldız, Uğur Balkan, Kaho Yannıck, Gılles Bınya, Yunus Kalaycı, Erhan Şahin Kendirci
Gol: Dk.60 Yunus Kalaycı (Düzkaya)
İsa TABAK
K-Pet Süper Lig’in 25’nci haftasında ligin düşme hattında yer alan 2 takımın ligin dibini ilgilendiren maçına, sonuncu Gençlik Gücü, Düzkaya’yı konuk etti.
Düzkaya ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı ikinci yarıda gelen Yunus’un golüyle 1-0 kazandı. Bu skorla Düzkaya puanını 21’e çıkarırken play out hattına çıkma umutlarımı yeşertti,
Gençlik Gücü ise 15 puanla ligin dibine demir atarken, ligde kalma umutlarını oldukça azaltarak kaderiyle baş başa kaldı.