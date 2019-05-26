Düzkaya ikizleri istiyor

K-PET Birinci Ligden ikinci olarak K-PET Süper Lige yükselen Düzkaya’da Orçun Volkan ve teknik heyetinin göreve devam etmesinin kesinleşmesinden sonra başlayan transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Vedat Haciabitoğlu başkanlığındaki Düzkaya yönetiminin, K-PET Süper Lige ilk 5 hedefi ile girecek olmasından sonra tecrübeli futbolcuları kadrosuna katmayı planlayan Düzkaya’nın, futbolumuzun deneyimli orta saha futbolcuları Sabri ve Raif Selden kardeşleri transfer listesine aldığı öğrenildi.

Gönyeli’nin son yıllardaki baaşrılarına büyük katkı koyan ikizlerin transferi için Düzkaya yönetiminin kısa süre içerisinde girişim yapması bekleniyor.