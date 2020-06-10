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Düzkaya evinde esti

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Düzkaya, Esentepe’yi, Drissa,Kaho ve Erhan’ın golleri ile mağlup etti. Esentepe’nin tek golü Hüseyin Deynekli’den geldi

Düzkaya evinde esti

Richard BEALE

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekibi Düzkaya ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe, Nihat Bağcıer Stadında karşılaştılar.

İlk devre Drissa ile 1-0 öne geçen Düzkaya, ikinci devrede Kaho ve Erhan ile de goller bularak maçı 3-1 kazandı. Esentepe ise Hüseyin Deynekli ile beraberliği yakalamasına rağmen mağlubiyeti enelleyemedi.

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