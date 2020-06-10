Düzkaya evinde esti

Düzkaya, Esentepe’yi, Drissa,Kaho ve Erhan’ın golleri ile mağlup etti. Esentepe’nin tek golü Hüseyin Deynekli’den geldi

Richard BEALE

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekibi Düzkaya ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe, Nihat Bağcıer Stadında karşılaştılar.

İlk devre Drissa ile 1-0 öne geçen Düzkaya, ikinci devrede Kaho ve Erhan ile de goller bularak maçı 3-1 kazandı. Esentepe ise Hüseyin Deynekli ile beraberliği yakalamasına rağmen mağlubiyeti enelleyemedi.