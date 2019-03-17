Düzkaya durdurulamıyor

Düzkaya, golcüsü Ferdi Kösem'in hat trick yaptığı maçta Mormenekşe'yi farklı mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı. Düşüşü süren Mormenekşe direk düşme hattında kaldı

Yer: Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Ali Özer, Sertan Altın, Cemal Sarı

Düzkaya: Yunus, Reşat, Berke, Okan, Mustafa, Uğur(Emre), Süleyman, Nersin, Cenker, Ahmet(Serkan), Ferdi(Yağış)

Mormenekşe: Gökhan, Gökay, Sabri, Furkan(İsmet), Mehmetali(Mustafa), Can(Ahmet), Mehmet, Burak, Halil, Mustafa Menekşeli, Fetin

K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi veren Düzkaya, ligde kalma mücadelesi veren Mormenekşe karşısında da galip gelerek iddiasını sürdürdü.

Rakibi karşısında aştan sonra üstün oynayan Düzkaya, ilk devreyi Ferdi'nin 26'daki golüyla 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de etkili başlayan Düzkaya, Ferdi'nin 56'da kafayla ve 61'deki golleriyle skoru 3-0'a taşıdı. Mormenekşe'de kaptan Gökay, 76'da farkı 2'ye indirdi. 3-2 Maçın skorunu belirleyen golü ise 89'da Reşat kaydetti. 4-1