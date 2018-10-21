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Düzkaya, Doğu’ya duacı

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Düzkaya, Doğu bölgesi takımlarına karşı oynadığı ikinci deplasman maçını da kazanırken, Yeni Boğaziçi’ni 2 golle geçti. Deplasmandaki başarısını evindeki maçlara yansıtamayan Yeni Boğaziçi’nde Mehmet Çağakan penaltı vuruşunu değerlendiremedi

Düzkaya, Doğu’ya duacı
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Stadyum: Osman Mehmet Ergün stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Olgun Canık, Ferhat Tuna

Yeni Boğaziçi: Ümit, Talat, Burçin, Ali(Halil),Haşim, Bulut, Hakan, Zübeyir, Tugay, Ataberk(Adem), Mehmet(Ali)

Düzkaya: Yunus, Okan, Hasan, Nesrin, Reşat, Süleyman(Tahir)Bilal(İbrahim), Uğur, Mustafa, Devrim(Serhan)Sedat

Goller: 67.Dk Adem(Y.Boğaziçi), 61.Dk Bilal, 63.Dk Süleyman(Düzkaya)

K-PET Birinci Liginde Düzkaya konuk olduğu Boğaziçi deplasmanında 2-1 galibiyet ile ayrılarak haftayı 3 puan ile tamamladı.

1.dakikada gelişen Yeni Boğaziçi atağından kaleci ile karşı karşıya kalan Bulut pozisyondan yararlanamadı. İlk yarısı orta saha mücadelesi geçen karşılaşmada iki takımda bulduğu pozisyonlardan yararlanamazken ilk devre 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci devreye hızlı başlayan Düzkaya takımı 61.dakikada Bilal’in attığı golle 1-0 öne geçti.

63.dakikada gelişen Düzkaya atağında sağ kanattan gelen ortaya kalecinin üstünden iyi bir kafa vuruşu yapan Süleyman takımını 2-0’a getirdi.

67.dakikada sakatlıktan dönen deneyimli isim Adem frikik golü kaydederek skoru 2-1’e indirdi. Adem oyuna omzundan kötü şekilde sakatlanan Atabek’in yerine oyuna girdi. Atabek ise hastaneye kaldırıldı.

71.dakikada skoru eşitleme şansı bulan Yeni Boğaziçi Mehmet ile penaltı fırsatından yaralanamadı.

Karşılaşmanın son dakikalarında iki takımında bulduğu pozisyonlardan yararlanamazken maçın 90 dakikalık bölümünü 2-1 kazanan Düzkaya 3 puana ulaşan takım oldu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrasında Düzkaya ile Boğaziçi oyuncuları arasında kısa süren bir tartışma yaşanırken, gerginlik büyümeden önlendi. Bu olay sonrasında ise Düzkaya oyuncularının kendi arasında tartışmalar yaşandı.

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