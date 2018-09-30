Düzkaya Devrim yaptı

Yer: Eray Vudalı Stadı
Hakemler: Zekai Töre,Halil Erdem Canaloğlu, Burak Mandıralı
Akova: Çağatay, Hasan Gabira, Derviş, İsmet, Umut, Berhan, Abdullah, Ceyhun(Hasan Ankaralı), Hüseyin(Hakan), Cemil, İrfan
K-PET Birinci Lig'de yıldızlar topluluğu kadrosu ile dikkat çeken Akova Düzkaya karşısında evinde seyircisinin desteğine rağmen galibiyeti koruyamazken ikinci devrede oyundan düşmenin bedelini mağlubiyetle ödedi. Hakem Zekai Töre maç boyunca verdiği kararlarla Akovalılar'ın tepkisini topladı.
Foto: Soydan SAKALLI