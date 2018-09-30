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Düzkaya Devrim yaptı

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Düzkaya zorlu Akova deplasmanında geriye düştüğü maçı Devrim'in oyuna girmesiyle çevirdi. Devrim 1 gol 1 asist ile oynayıp 3 puanın gelmesini sağladı. Diğer gol ise bitip tükenmek bilmeyen enerjisi ile dikkat çeken Süleyman'dan geldi

Düzkaya Devrim yaptı
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Yer: Eray Vudalı Stadı

Hakemler: Zekai Töre,Halil Erdem Canaloğlu, Burak Mandıralı

Akova: Çağatay, Hasan Gabira, Derviş, İsmet, Umut, Berhan, Abdullah, Ceyhun(Hasan Ankaralı), Hüseyin(Hakan), Cemil, İrfan

K-PET Birinci Lig'de yıldızlar topluluğu kadrosu ile dikkat çeken Akova Düzkaya karşısında evinde seyircisinin desteğine rağmen galibiyeti koruyamazken ikinci devrede oyundan düşmenin bedelini mağlubiyetle ödedi. Hakem Zekai Töre maç boyunca verdiği kararlarla Akovalılar'ın tepkisini topladı.

Foto: Soydan SAKALLI

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