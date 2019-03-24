Düzkaya dere tepe dümdüz gidiyor

Düzkaya, zorlu Hamitköy deplasmanından da galibiyetle ayrılarak, Orçun Volkan yönetiminde üst üste altıncı galibiyetini alarak ligde ikinci sıraya yükseldi. Hamitköy ise evinde, "Tepede" galibiyeti koruyamayarak zirve yarışında ağır bir yara aldı

Stad: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Özal Çağlayan, Necmi Bulut Hamitköy: Emre, Salih, Agit, Mert, Hüseyin Çıdamlı (83.Dk Halil İbrahim), Furkan, Michael(65.Dk Ömer) , Muhammet, Toykan (70.Dk Ardahan), İbrahim, Hasan Düzkaya: Yunus, Berke, Okan, Nersin, Mustafa, Reşat(79.Dk Onur), Cenker, Bilal, Ferdi, Süleyman (40.Dk Serkan Zeyin), Ahmet (40.Dk Yağış) Goller: 31.Dk Muhammet (Hamitköy), 51.Dk Bilal, 62.Dk Ferdi(Düzkaya) K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi veren 2 takımın, kalabalık taraftar kitlesi önünde oynanan maçında Düzkaya, Hamitköy'ü deplasmanda mağlup ederek direk çıkma hattına yükseldi. 8.Dk: Düzkaya atağında Ferdi sağdan topla ceza sahasına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti. 31.Dk: Hamitköy atağında Furkan ceza sahası içerisindeki Muhammet’e uzun bir top gönderdi. Muhammet bu topa iyi yükselerek kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Düzkaya 42.Dk: Hamitköy atağında Furkan’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Toykan vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti. 51.Dk: Düzkaya atağında savunma arkasına sarkan Bilal, kaleci Emre’den sıyrılıp topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 Düzkaya 62.Dk: Düzkaya’da sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Mustafa topu ceza sahasına ortaladı. Bu topa iyi yükselen Ferdi’nin kafa vuruşunda top kaleci Emre’nin müdahalesine rağmen filelere gitti. Hamitköy1-2 Düzkaya Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Düzkaya zorlu Hamitköy deplasmanından üç puanı alarak ayrılmayı başardı.