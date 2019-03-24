Düzkaya dere tepe dümdüz gidiyor

Stad: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Özal Çağlayan, Necmi Bulut
Hamitköy: Emre, Salih, Agit, Mert, Hüseyin Çıdamlı (83.Dk Halil İbrahim), Furkan, Michael(65.Dk Ömer) , Muhammet, Toykan (70.Dk Ardahan), İbrahim, Hasan
Düzkaya: Yunus, Berke, Okan, Nersin, Mustafa, Reşat(79.Dk Onur), Cenker, Bilal, Ferdi, Süleyman (40.Dk Serkan Zeyin), Ahmet (40.Dk Yağış)
Goller: 31.Dk Muhammet (Hamitköy), 51.Dk Bilal, 62.Dk Ferdi(Düzkaya)
K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi veren 2 takımın, kalabalık taraftar kitlesi önünde oynanan maçında Düzkaya, Hamitköy'ü deplasmanda mağlup ederek direk çıkma hattına yükseldi.
8.Dk: Düzkaya atağında Ferdi sağdan topla ceza sahasına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.
31.Dk: Hamitköy atağında Furkan ceza sahası içerisindeki Muhammet’e uzun bir top gönderdi. Muhammet bu topa iyi yükselerek kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Düzkaya
42.Dk: Hamitköy atağında Furkan’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Toykan vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.
51.Dk: Düzkaya atağında savunma arkasına sarkan Bilal, kaleci Emre’den sıyrılıp topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 Düzkaya
62.Dk: Düzkaya’da sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Mustafa topu ceza sahasına ortaladı. Bu topa iyi yükselen Ferdi’nin kafa vuruşunda top kaleci Emre’nin müdahalesine rağmen filelere gitti. Hamitköy1-2 Düzkaya
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Düzkaya zorlu Hamitköy deplasmanından üç puanı alarak ayrılmayı başardı.