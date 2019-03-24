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Düzkaya dere tepe dümdüz gidiyor

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Düzkaya, zorlu Hamitköy deplasmanından da galibiyetle ayrılarak, Orçun Volkan yönetiminde üst üste altıncı galibiyetini alarak ligde ikinci sıraya yükseldi. Hamitköy ise evinde, "Tepede" galibiyeti koruyamayarak zirve yarışında ağır bir yara aldı

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Düzkaya dere tepe dümdüz gidiyor
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Stad: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Özal Çağlayan, Necmi Bulut

Hamitköy: Emre, Salih, Agit, Mert, Hüseyin Çıdamlı (83.Dk Halil İbrahim), Furkan, Michael(65.Dk Ömer) , Muhammet, Toykan (70.Dk Ardahan), İbrahim, Hasan

Düzkaya: Yunus, Berke, Okan, Nersin, Mustafa, Reşat(79.Dk Onur), Cenker, Bilal, Ferdi, Süleyman (40.Dk Serkan Zeyin), Ahmet (40.Dk Yağış)

Goller: 31.Dk Muhammet (Hamitköy), 51.Dk Bilal, 62.Dk Ferdi(Düzkaya)

K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi veren 2 takımın, kalabalık taraftar kitlesi önünde oynanan maçında Düzkaya, Hamitköy'ü deplasmanda mağlup ederek direk çıkma hattına yükseldi.

8.Dk: Düzkaya atağında Ferdi sağdan topla ceza sahasına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

31.Dk: Hamitköy atağında Furkan ceza sahası içerisindeki Muhammet’e uzun bir top gönderdi. Muhammet bu topa iyi yükselerek kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Düzkaya

42.Dk: Hamitköy atağında Furkan’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Toykan vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

51.Dk: Düzkaya atağında savunma arkasına sarkan Bilal, kaleci Emre’den sıyrılıp topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 Düzkaya

62.Dk: Düzkaya’da sağ çaprazda kazanılan frikiği kullanan Mustafa topu ceza sahasına ortaladı. Bu topa iyi yükselen Ferdi’nin kafa vuruşunda top kaleci Emre’nin müdahalesine rağmen filelere gitti. Hamitköy1-2 Düzkaya

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Düzkaya zorlu Hamitköy deplasmanından üç puanı alarak ayrılmayı başardı.

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