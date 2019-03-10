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Düzkaya'da Yağışlı günler başladı

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Orçun Volkan yönetiminde dördüncü maçına çıkan Düzkaya, dördüncü galibiyetini de zorlu Bostancı Bağcıl deplasmanında 1-0'lık skorla aldı

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Düzkaya'da Yağışlı günler başladı
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K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi veren ve teknik adam Orçun Volkan yönetiminde dördüncü maçına çıkan Düzkaya, dördüncü galibiyetini de zorlu Bostancı Bağcıl deplasmanında aldı.

Bağcıl Stadında oynanan ve Hüseyin Eyyüpler'in yönettiği karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci devrede özellikle Ferdi'nin etkisini daha da artırması, orta sahada Reşat'ın takımını çok iyi yönlendirmesiyle baskısını artıran Düzkaya, oyuna sonradan giren ve bir ayı aşkın süre sonra sakatlığını atlatıp futbola dönen Yağış Gençay'ın, 90. dakikadaki golüyle maçı deplasmanda 1-0 kazandı.

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