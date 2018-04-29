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Düzkaya avantajı kaptı

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BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta Düzkaya, Karşıyaka’yı 2-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda liderliğe yükselip son hafta öncesinde büyük avantaj elde etti

Düzkaya avantajı kaptı
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BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta 13. Haftanın en önemli maçında tansiyonu yüksek maçta Düzkaya, Karşıyaka’yı 2-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda liderliğe yükselip son hafta öncesinde büyük avantaj elde etti. Haftalardan sonra liderlik koltuğundan inen Karşıyaka ise play off oynayacak.

BTM 1. Kırmızı Grup’ta ise Vadili, Geçitkale’nin şampiyon Mesarya’ya mağlup olmasından sonra play off oynama hakkı elde etti.

BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta Akçay ile Aydınköy, BTM 1. Kırmızı Grup’ta ise Tatlısu Seracılar ile Kumyalı küme düştüler.

BTM 1. Kırmızı Grup 17. hafta sonuçları
Kumyalı - Vadili 2-6
Serdarlı- Dörtyol 3-0
Mesarya - Geçitkale 4-2
Yıldırım - Dipkarpaz 2-1
Gaziköy - Tatlısu Seracılar (TATLISU S. ÇIKMADI)
BTM 1. Lig Beyaz Grup 13. hafta sonuçları
Denizli - Tatlısu 0-1
Aydınköy - Ortaköy 1-1
Yılmazköy - Karaoğlanoğlu 4-0
Düzkaya- Karşıyaka 2-0

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

MESARYA SK

17

15

1

1

67

12

55

46

2.

VADİLİ TÇB SK

17

11

5

1

49

18

31

38

3.

GEÇİTKALE GSK

17

11

2

4

56

26

30

35

4.

DÖRTYOL SK

17

8

2

7

30

34

-4

26

5.

GAZİKÖY SK

15

7

2

6

21

28

-7

23

6.

DİPKARPAZ TÜRK SK

16

6

3

7

29

21

8

21

7.

SERDARLI GB

17

5

3

9

34

36

-2

18

8.

YILDIRIM SK

17

4

4

9

20

42

-22

16

9.

KUMYALI SK

17

2

3

12

19

53

-34

9

10.

TATLISU SERACILAR SK

16

0

3

13

5

60

-55

3

BTM 1. Ligi Beyaz Grup Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

DÜZKAYA KOSK

13

10

1

2

41

17

24

31

2.

KARŞIYAKA ASK

13

10

1

2

38

15

23

31

3.

DENİZLİ SK

13

8

2

3

39

17

22

26

4.

TATLISU HOSK

13

6

1

6

20

21

-1

19

5.

ORTAKÖY SK

13

4

3

6

24

27

-3

15

6.

KARAOĞLANOĞLU SB

13

3

3

7

21

42

-21

12

7.

YILMAZKÖY SK

13

3

1

9

15

31

-16

10

8.

AYDINKÖY MSK

13

1

2

10

17

45

-28

5

9.

AKÇAY SK

0

0

0

0

0

0

0

0
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