Düzkaya avantajı kaptı

BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta Düzkaya, Karşıyaka’yı 2-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda liderliğe yükselip son hafta öncesinde büyük avantaj elde etti

BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta 13. Haftanın en önemli maçında tansiyonu yüksek maçta Düzkaya, Karşıyaka’yı 2-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda liderliğe yükselip son hafta öncesinde büyük avantaj elde etti. Haftalardan sonra liderlik koltuğundan inen Karşıyaka ise play off oynayacak.

BTM 1. Kırmızı Grup’ta ise Vadili, Geçitkale’nin şampiyon Mesarya’ya mağlup olmasından sonra play off oynama hakkı elde etti.

BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta Akçay ile Aydınköy, BTM 1. Kırmızı Grup’ta ise Tatlısu Seracılar ile Kumyalı küme düştüler.

BTM 1. Kırmızı Grup 17. hafta sonuçları

Kumyalı - Vadili 2-6

Serdarlı- Dörtyol 3-0

Mesarya - Geçitkale 4-2

Yıldırım - Dipkarpaz 2-1

Gaziköy - Tatlısu Seracılar (TATLISU S. ÇIKMADI)

BTM 1. Lig Beyaz Grup 13. hafta sonuçları

Denizli - Tatlısu 0-1

Aydınköy - Ortaköy 1-1

Yılmazköy - Karaoğlanoğlu 4-0

Düzkaya- Karşıyaka 2-0

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Puan Tablosu



BTM 1. Ligi Beyaz Grup Puan Tablosu

