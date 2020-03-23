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Düzdaban: İstediğim kulüplerin felaketten sonra korunmasıdır

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Karşıyaka başkanı Ahmet Düzdaban, liglere verilen aranın uzamasından ve yaşanması muhtemel ekonomik sıkıntılardan kulüplerin korunması adına önerilerde bulundu

Düzdaban: İstediğim kulüplerin felaketten sonra korunmasıdır

K-PET Birinci Lig ekibi Karşıyaka’nın başkanı Ahmet Düzdaban ve yönetim kurulu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle liglere verilen aranın uzamasından sona bazı değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan belirsiz durumdan ve yaşanması muhtemel ekonomik sıkıntılardan kulüplerin korunması adına önerilerde bulunan Ahmet Düzdaban’ın açıklamaları şöyle:

“Bildiğiniz gibi tüm Dünyanın olduğu gibi biz de çok zorlu bir o kadar da tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Açıkçası böylesi zor durumda kimseden kulüpleri düşünmesini beklemiyorum.Çünkü geleceğimiz ve çocuklarımız tehlike altındadır. Onlar için elimizden geleni yapacağız.

Futbola gelecek olursak; Ben liglerin geleceği açısından endişeliyim. Federasyonumuza akıl vermek istemiyorum. Onlar bizim ve geleceğimiz için en iyi kararı verecektir. Bundan şüphem yoktur. Ama belirtmek isterim ki bir karar verilecekse bundan en az zararı kulüplerin görmesi gerekir.

Şuan böylesi bir durumdan sonra mali durumu iyi olan bir kulüp yoktur; diye düşünüyorum. Böyle bir durumda devletimizden nasıl yardım isteriz. KTFF'nin bize vereceği katkıları da hesaba katarak bir futbol planlaması çizdik. İkinci devre yolumuza koyulduk.Ancak bu durumda kimseden para talep edemeyiz.

Biz elimizden gelen fedakarlığıyapmaya hazırız. Liglerin playoffve playout sisteminden devam etmesi bence en mantıklısıdır. Biz KTFF tarafından verilecek olan her kararı saygıyla karşılayacağız. KTFF başkanımızın arkasında duracağız. Tek istediğim kulüplerin böylesi bir felaketten sonra korunmasıdır.

Bir aydır oyuncularımız toplu çalışamazlar. Herkes bireysel çalışır.Bilindiği üzere artık bireysel çalışmada yasaklandı.Liglerin devam kararı alınırsa en az iki haftalık hazırlık süresine de ihtiyacımız olacak.Aksi taktirde oyuncularımızı sakatlayabiliriz."

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