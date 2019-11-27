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Düşük performansın kılıfı, hakemleri hedef göstermek

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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği açıklama yaparak, "Kulüplerin beklentinin altında performans sergilemenin kılıfını, hakemleri hedef göstererek örtme" düşüncesinde olduklarını söyledi

Düşük performansın kılıfı, hakemleri hedef göstermek

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), son haftalarda hakemlere yönelik yapılan eleştiri açıklamalarına karşı açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinin açıklaması şöyle:

"Bazı futbol kulüpleri, son haftalarda hakemleri hedef gösteren ve mesnetsiz peşi sıra açıklama yapma yarışına girdiği gözlemlenmektedir.

Futbol kulüpleri, beklentinin altında performans sergilemenin kılıfını, hakemleri hedef göstererek örtebileceği düşüncesine kapılmaktadırlar. Ayrıca, bu tür basın açıklamaları ile hakemler üzerinde baskı kurabileceği gibi hatalı bir düşünceye de sahip oldukları görülmektedir. Her yapılan açıklamaya karşı bir cevabın yazılmadığı, kulüplerin haklı olduğunu göstermemektedir.

Hakemlerimiz, görev aldıkları maçlarda üst düzey performans sergilemek için azimli bir şekilde fizik ve mental çalışmalarına aralıksız sürdürmeye devam etmektedirler. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri, bu tür bir baskının altından kalkabilecek meziyete sahip, “Büyük Bir Ailedir”."

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