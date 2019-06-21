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Dursun Özbek Galatasaray'ı icraya verdi

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Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulüpten 13 Milyon 604 bin euro alacağı sebebiyle icra takibi başlattı

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Dursun Özbek Galatasaray'ı icraya verdi
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Galatasaray'da Dursun Özbek'in alacaklarının tahsili için kulübü icraya verdiği iddialarının ardından sarı kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yusuf Günay, "Galatasaray’da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz." dedi.

GALATASARAY KULÜBÜ’NDEN KARŞI DAVA HAZIRLIĞI

Galatasaray yönetimi, eski başkanlardan Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı kulüpten 13 milyon 604 bin euroluk alacağı için icra takibi başlatması üzerine acil olarak toplandı.

Toplantıda Özbek'e karşı dava açılması kararı konuşuldu.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Galatasaray’da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" dedi.

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