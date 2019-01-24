Dünyanın en çok kazanan kulüpleri açıklandı

Deloitte, 2017-2018 sezonunda en çok gelir elde eden kulüpleri açıkladı. Listeye Türkiye'den sadece bir takım girebildi.

Deloitte Futbol Para Ligi 2019 raporuna göre en çok kazanan ilk üç takım Real Madrid (750,9 milyon), Barcelona (690,4 milyon) ve Manchester United (666 milyon euro) oldu.

Beşiktaş ilk kez listede

Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılarından dolayı 167.7 milyon euroluk geliriyle Beşiktaş listeye 26. sıradan girdi. Siyah beyazlıların hemen arkasında ise sırasıyla Sevilla, O. Lyon, Brighton & Hove Albion ve Benfica yer aldı.

En çok gelir yayın haklarından

Rapora göre ilk yirmi takımın elde ettiği 8,3 milyar euroluk gelirin büyük kısmını %43’lük payla yayın hakları gelirleri oluşturuyor. Listenin tepesindeki kulüplerin ticari gelirlerindeki artış raporda dikkat çeken diğer bir detay olarak göze çarpıyor. Ticari gelirler bu sezon toplam gelirlerin %40’ını oluştururken, maç günü gelirleri bir önceki sezon olduğu gibi %17'lik bir paya sahip.

İlk 10'da Premier Lig takımları ağırlıkta

Bu sezon lige kötü bir başlangıç yapan Manchester United genel sıralamada birincilikten üçüncülüğe düşerken listede Premier Lig'den 6 takım yer aldı. Böylelikle İngiltere tek bir ülkeden ilk on listesine en çok takım sokmayı başaran ülke oldu. En çok gelireden 30 kulüp arasında da İngiltere, 13 takımıyla ilk sırada bulunuyor. Listede İspanya'dan 4, İtalya'dan 5, Almanya'dan 3, Fransa'dan 2, Portekiz, Türkiye ve Rusya'dan da birer takım yer alıyor.