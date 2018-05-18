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Dünya yıldızları Atatürk’te parlayacak

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Dünya futboluna damga vurmuş olan yıldız futbolcular bu akşam saat 21:45’te Lefkoşa Atatürk Stadı’nda sahaya çıkacaklar

Dünya yıldızları Atatürk’te parlayacak
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Hamit SAKALLI

Dünya futboluna damga vurmuş olan yıldız futbolcular bu akşam saat 21:45’te Lefkoşa Atatürk Stadı’nda sahaya çıkacaklar.

Menejer Tekin Birinci’nin organizesinde, Nicosia Betting ve Merit Oteller Grubu’nun sponsorluğunda düzenlenecek olan futbol şenliğinde, Kanu, Essien, Lua Lua, Eneramo, Yattara ve Yakubu gibi Dünya yıldızlarının yanı sıra, Türkiyeli yıldızlar, Tugay, Tanju ve Hasan Kabze forma giyecek futbolcular arasında yer alıyorlar.

Manevi açıdan da büyük önem taşıyan organizasyondan elde edilecek olan gelir, KKTC ÖZEV, Kanu Kalp Vakfı ve Lua Lua Vakfı’na bağışlanacak.

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