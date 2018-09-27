Dünya yıldızı Makun, Yeşilova’da

Merit Alsancak Yeşilova, Dünya çapında ismi duyulmuş Kamerunlu futbolcu Jean Makun'u dün önce sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık kontolleri tamam çıkan Jean Makun daha sonra Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attığı imza ile Merit Alsancak Yeşilova'ya transfer oldu.

Merit Alsancak Yeşilova kadrosunda Billy Mehmet, Engin Baytar ve Binya gibi üst düzey liglerde yıllarca profesyonel olarak forma giymiş önemli futbolcuları bulunduruyor.

Türkiye’de Antalyaspor forması da giymiş olan Jean Makun, kariyerinde Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek de bulunuyor.