banner107
Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar
Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar
19 0
Zeytinyağı ile neler temizlenir?
Zeytinyağı ile neler temizlenir?
69 0
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 1
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 1
42 0
Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım
Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım
104 0
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
62 0
9 ay sonra, yeniden doğdular
9 ay sonra, yeniden doğdular
274 0
İddialılar galibiyetle başladı
İddialılar galibiyetle başladı
182 0
Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de
Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de
242 0
banner82
banner147

Dünya yıldızı Makun, Yeşilova’da

banner27

Dünya yıldızı Makun, Yeşilova’da
banner192

Merit Alsancak Yeşilova, Dünya çapında ismi duyulmuş Kamerunlu futbolcu Jean Makun'u dün önce sağlık kontrolünden geçirdi.  Sağlık kontolleri tamam çıkan Jean Makun daha sonra Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attığı imza ile Merit Alsancak Yeşilova'ya transfer oldu.

Merit Alsancak Yeşilova kadrosunda Billy Mehmet, Engin Baytar ve Binya gibi üst düzey liglerde yıllarca profesyonel olarak forma giymiş önemli futbolcuları bulunduruyor.

Türkiye’de Antalyaspor forması da giymiş olan Jean Makun, kariyerinde Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek de bulunuyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.