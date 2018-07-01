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Dünya Kupası tarihinde bir ilk

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Dünya Kupası tarihinde bir ilk
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2018 Dünya Kupası son 16 eleme turunda İspanya ve Rusya arasında oynanan mücadelede, Rusya'da Aleksandr Erokhin, 97. dakikada Kuzyaev'in yerine oyuna dahil oldu. Dünya Kupası tarihinde ilk kez uzatma dakikalarında ekstra değişiklik hakkı kullanıldı. 

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