Avustralya milli takımı futbolcusu Kıbrıslı Türk babanın oğlu Aziz Behich, Fransa’ya karşı mücadele ederek Dünya Kupası’nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk oldu

Dünya Kupası'nda C Grubu maçında Fransa ile Avustralya karşılaşması birçok ilkin yaşandığı bir maç oldu. Avustralya milli takımında oynayan Kıbrıslı Türk Aziz Behich(Eraltay) Fransa’ya karşı mücadele ederek ilk kez bir Kıbrıslı Türk’ün Dünya Kupası’nda oynamasına neden oldu.

Avustralya'da Bursasporlu futbolcu Aziz Behich(Eraltay) de ilk 11'de görev yaptı.

Aziz'in 45. dakikada Fransa kalesine gönderdiği bir şut az farkla auta çıktı.

Hakem Andres Cunha, 87. dakikada Aziz Behich'e sarı kart gösterdi.

İLK KEZ "VAR"A BAŞVURULDU

Öte yandan maçın 55. dakikasında ceza sahası içerisine hareketlenen Antoine Griezmann, Joshua Risdon'ın arkadan yaptığı müdahale sonrasında yerde kalırken maçın hakemi Andres Cunha, VAR teknolojisine başvurarak bu pozisyonda Fransa lehine penaltı kararı verdi.

VAR yardımıyla verilen penaltı atışını kullanan Griezmann topu ağlarla buluşturdu ve Fransa'yı, Avustralya karşısında 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte ilk kez bir Dünya Kupası'nda VAR teknolojisi kullanılmış oldu.

Fransa - Avustralya karşılaşmasında ayrıca gol çizgisi teknolojisi de kullanıldı. Manchester Unitedlı yıldız oyuncu ceza sahasının hemen içerisinden şutunu çekti ve top direğe çarparak oyun alanına geri dönerken Fransa’nın golünde yan hakem orta çizgiye koşmamasına rağmen gol çizgisi teknolojisi sayesinde orta hakemin koluna giden uyarı sistemi ile gol kararı verildi.