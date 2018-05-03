Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018 organizasyonuna katılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı’nın 23 kişilik futbolcu kafilesi ve teknik heyet açıklandı. Milli kadronun en yaşlı futbolcusu Çetinkaya’dan 37 yaşındaki Serhan olurken, en genç futbolcular ise Galatasaray’dan Ahmet Sivri ile Londra’dan Necati Gench oldu

Londra'da 30 Mayıs 2018 - 10 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018 organizasyonuna KTFF 1. Başkanvekili Orçun Kamalı'nın kafile başkanlığında katılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı’nın 23 kişilik futbolcu kafilesi ve teknik heyet açıklandı. Kafilemize Londra'da yaşayan ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na bağlı Kıbrıslı Türk futbolcu Necati Gench de dahil edildi. Ayrıca turnuvada, Federasyonumuzu temsilen görev yapacak hakemler de belirlendi. Yine, turnuvada oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda kafileye dahil edilecek 7 kişilik yedek kadro da belirlendi. KKTC MİLLİ TAKIM TEKNİK HEYETİ: Mehmet Avcı Takım Menajeri Mustafa Borataş Teknik Direktör Hüseyin Mertol Kaleci Antrenörü Hüseyin Aşkın Kınacı Yrd. Teknik Direktör Celal Avşar Malzemeci Nevzad Denerel Doktor Ahmet Dümenci Masör İlker Yatar Fizyoterapist KKTC MİLLİ TAKIM KADROSU: ADI SOYADI KULÜBÜ Hasan Piro Merit A.Yeşilova Ozan Mercan Doğan Türk Birliği Erdoğan Nay Baf Ülkü Yurdu Serhan Önet Gaü Çetinkaya Salih Güvensoy Yenicami Çağrı Kıral Lefke Aykut Esmeraslan Lefke Adil Yalçın Uçar Mağusa Türk Gücü Ahmet Sönmez Doğan Türk Birliği Arif Uysal Mağusa Türk Gücü Fırat Ersalan Cihangir Halil Turan Mağusa Türk Gücü Kenan Oshan Doğan Türk Birliği Mehmet Altun Yenicami Mehmet Erol Binatlı Mehmet Kaygısız K.Kaymaklı Tansel Taner Osman Yenicami Uğur Naci Gök K.Kaymaklı Ünal Kaya Yenicami Yasin Kurt Mağusa Türk Gücü Bılly Osman Mehmet Merit A Yeşilova Ahmet Sivri Galatasaray Necati Gench London Yeniboğaziçi KKTC MİLLİ TAKIM YEDEK KADROSU: Salih Say Cihangir Ercan Samancıoğlu Yenicami Hüseyin Sadıklar K.Kaymaklı Kasım Tağman Lefke İbrahim Çıdamlı GAÜ Çetinkaya Ahmet Coşkun Doğan Türk Birliği Aydın Aygın Doğan Türk Birliği TURNUVADA GÖREV ALACAK HAKEMLERİMİZ: Fehim Dayı Hayrettin Utku Hamamcıoğlu Zekai Töre İsfendiyar Açıksöz