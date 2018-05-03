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Dünya Kupası kadrosu açıklandı

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Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018 organizasyonuna katılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı’nın 23 kişilik futbolcu kafilesi ve teknik heyet açıklandı. Milli kadronun en yaşlı futbolcusu Çetinkaya’dan 37 yaşındaki Serhan olurken, en genç futbolcular ise Galatasaray’dan Ahmet Sivri ile Londra’dan Necati Gench oldu

Dünya Kupası kadrosu açıklandı
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Londra'da 30 Mayıs 2018 - 10 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018 organizasyonuna KTFF 1. Başkanvekili Orçun Kamalı'nın kafile başkanlığında katılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı’nın 23 kişilik futbolcu kafilesi ve teknik heyet açıklandı.

Kafilemize Londra'da yaşayan ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na bağlı Kıbrıslı Türk futbolcu Necati Gench de dahil edildi. Ayrıca turnuvada, Federasyonumuzu  temsilen görev yapacak hakemler de belirlendi. Yine, turnuvada oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda kafileye dahil edilecek 7 kişilik yedek kadro da belirlendi.

KKTC MİLLİ TAKIM TEKNİK HEYETİ:

Mehmet Avcı

Takım Menajeri

Mustafa Borataş

Teknik Direktör

Hüseyin Mertol

Kaleci Antrenörü

Hüseyin Aşkın Kınacı

Yrd. Teknik Direktör

Celal Avşar

Malzemeci

Nevzad Denerel

Doktor

Ahmet Dümenci

Masör

İlker Yatar

Fizyoterapist

KKTC MİLLİ TAKIM KADROSU:

ADI SOYADI

KULÜBÜ

Hasan Piro

Merit A.Yeşilova

Ozan Mercan

Doğan Türk Birliği

Erdoğan Nay

Baf Ülkü Yurdu

Serhan Önet

Gaü Çetinkaya

Salih Güvensoy

Yenicami

Çağrı Kıral

Lefke

Aykut Esmeraslan

Lefke

Adil Yalçın Uçar

Mağusa Türk Gücü

Ahmet Sönmez

Doğan Türk Birliği

Arif Uysal

Mağusa Türk Gücü

Fırat Ersalan

Cihangir

Halil Turan

Mağusa Türk Gücü

Kenan Oshan

Doğan Türk Birliği

Mehmet Altun

Yenicami

Mehmet Erol

Binatlı

Mehmet Kaygısız

K.Kaymaklı

Tansel Taner Osman

Yenicami

Uğur Naci Gök

K.Kaymaklı

Ünal Kaya

Yenicami

Yasin Kurt

Mağusa Türk Gücü

Bılly Osman Mehmet

Merit A Yeşilova

Ahmet Sivri

Galatasaray

Necati Gench

London Yeniboğaziçi

KKTC MİLLİ TAKIM YEDEK KADROSU:

Salih Say

Cihangir

Ercan Samancıoğlu

Yenicami

Hüseyin Sadıklar

K.Kaymaklı

Kasım Tağman

Lefke

İbrahim Çıdamlı

GAÜ Çetinkaya

Ahmet Coşkun

Doğan Türk Birliği

Aydın Aygın

Doğan Türk Birliği

TURNUVADA GÖREV ALACAK HAKEMLERİMİZ:

Fehim Dayı

Hayrettin Utku Hamamcıoğlu

Zekai Töre

İsfendiyar Açıksöz

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