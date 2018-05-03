Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Londra'da 30 Mayıs 2018 - 10 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Paddy Power CONIFA Dünya Kupası 2018 organizasyonuna KTFF 1. Başkanvekili Orçun Kamalı'nın kafile başkanlığında katılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı’nın 23 kişilik futbolcu kafilesi ve teknik heyet açıklandı.
Kafilemize Londra'da yaşayan ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na bağlı Kıbrıslı Türk futbolcu Necati Gench de dahil edildi. Ayrıca turnuvada, Federasyonumuzu temsilen görev yapacak hakemler de belirlendi. Yine, turnuvada oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda kafileye dahil edilecek 7 kişilik yedek kadro da belirlendi.
KKTC MİLLİ TAKIM TEKNİK HEYETİ:
|
Mehmet Avcı
|
Takım Menajeri
|
Mustafa Borataş
|
Teknik Direktör
|
Hüseyin Mertol
|
Kaleci Antrenörü
|
Hüseyin Aşkın Kınacı
|
Yrd. Teknik Direktör
|
Celal Avşar
|
Malzemeci
|
Nevzad Denerel
|
Doktor
|
Ahmet Dümenci
|
Masör
|
İlker Yatar
|
Fizyoterapist
|
KKTC MİLLİ TAKIM KADROSU:
|
ADI SOYADI
|
KULÜBÜ
|
Hasan Piro
|
Merit A.Yeşilova
|
Ozan Mercan
|
Doğan Türk Birliği
|
Erdoğan Nay
|
Baf Ülkü Yurdu
|
Serhan Önet
|
Gaü Çetinkaya
|
Salih Güvensoy
|
Yenicami
|
Çağrı Kıral
|
Lefke
|
Aykut Esmeraslan
|
Lefke
|
Adil Yalçın Uçar
|
Mağusa Türk Gücü
|
Ahmet Sönmez
|
Doğan Türk Birliği
|
Arif Uysal
|
Mağusa Türk Gücü
|
Fırat Ersalan
|
Cihangir
|
Halil Turan
|
Mağusa Türk Gücü
|
Kenan Oshan
|
Doğan Türk Birliği
|
Mehmet Altun
|
Yenicami
|
Mehmet Erol
|
Binatlı
|
Mehmet Kaygısız
|
K.Kaymaklı
|
Tansel Taner Osman
|
Yenicami
|
Uğur Naci Gök
|
K.Kaymaklı
|
Ünal Kaya
|
Yenicami
|
Yasin Kurt
|
Mağusa Türk Gücü
|
Bılly Osman Mehmet
|
Merit A Yeşilova
|
Ahmet Sivri
|
Galatasaray
|
Necati Gench
|
London Yeniboğaziçi
KKTC MİLLİ TAKIM YEDEK KADROSU:
|
Salih Say
|
Cihangir
|
Ercan Samancıoğlu
|
Yenicami
|
Hüseyin Sadıklar
|
K.Kaymaklı
|
Kasım Tağman
|
Lefke
|
İbrahim Çıdamlı
|
GAÜ Çetinkaya
|
Ahmet Coşkun
|
Doğan Türk Birliği
|
Aydın Aygın
|
Doğan Türk Birliği
TURNUVADA GÖREV ALACAK HAKEMLERİMİZ:
|
Fehim Dayı
|
Hayrettin Utku Hamamcıoğlu
|
Zekai Töre
|
İsfendiyar Açıksöz