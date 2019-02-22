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Dünya Beşiktaşlılar Günü, Lefkoşa'da kutlanacak

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Dünya Beşiktaşlılar Günü Balosu, Dünya Beşiktaşlılar Günü olan 18 Mart'ta Lefkoşa'da düzenlenecek balo ile kutlanacak

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Dünya Beşiktaşlılar Günü, Lefkoşa'da kutlanacak
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KKTC BJK ve Çarşı Kıbrıs'ın organize ettiği, Dünya Beşiktaşlılar Günü Balosu, Dünya Beşiktaşlılar Günü olan 18 Mart'ta kutlanacak.
18 Mart Pazartesi gecesi Lefkoşa Golden Tulip Otel’deki sınırsız içecek olan yemekli baloda, Beşiktaş camiası ve Çarşı’dan önde gelen isimler de yer alacaklar. Baloda, Zarina Ajans mankenlerinin sunacağı “Kartal Yuvası 2019 ” defilesi ile ise heyecan doruklara çıkacak. 
Beşiktaş Spor Kulübünden asbaşkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Hakan Özköse ve Hüseyin Yücel ile Beşiktaş'ın eski milli futbolcuları, Ali Eren Beşerler ve Daniel Amokachi ile Beşiktaş tribünlerinin vazgeçilmez isimleri Alen Markaryan , Şevşek Ali ve Ayhan Güner de gecede yer alacaklar. Baloda Mehmet Ayas ve orkestrası sahne alırken, Dj Barisso setleri ile geceye renk katacak.

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