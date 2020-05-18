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Dumlupınar,Süper Lig hedefiyle başladı

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K-PET Süper Lig hedefindeki Yonpaş Dumlupınar, kendi antrenman sahasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha idmanlarına başladı

Dumlupınar,Süper Lig hedefiyle başladı

Özhan MONARGALI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüpleribugünden itibaren aerobik ve kondüsyon antrenmanlarına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen şartlarla, bireysel olarak başladılar.

Kalan 8 maç için antrenmanlara başlayan kulüplerden olan K-PET Süper Lig hedefindeki Yonpaş Dumlupınar, kendi antrenman sahasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha idmanlarına başladı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde konulan karantina sonrasında oldukça sıcak havada geçen ilk antrenmanda futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar.

Teknik direktör Sedat Devecioğlu nezaretinde gerçekleştirilen ilk antrenmana futbolcuların maskeli geldikleri görüldü.

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