Dumlupınarlılar cezalandırıldı

Necip Halil Kartal Stadında oynanan Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, U 21 I.Lig müsabakasında maç sonrası ev sahibi Yonpaş Dumlupınar antrenörü Talat Şentürk, soyunma odasına girerek hakemlere yönelik sözler sarf ettiği için Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Rapora göre Talat Şentürk’e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Yine ayni maç esnasında maçın 85. dakikasında, hakemin verdiği penaltı kararı sonrası, Yonpaş Dumlupınar yöneticisi Evren Mürsel’in hakemlere yönelik sözler sarf ettiği raporlarla tespit edilmiştir. Evren Mürsel’e de 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.