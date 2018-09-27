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Dumlupınar’ın sponsoru Yonpaş

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Dumlupınar’ın sponsoru Yonpaş
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, geçtiğimiz akşam yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı.

Alınan kararlar şöyle:

“KTFF Süper Kupa, K-Pet Süper Lig ve 1. Lig maçları ile U-21 Süper ve 1. Ligi 1. hafta maçlarının ve KTFF U-17 Ligi A, B ve C Grubu maçları tescil edildi. Bu arada sponsorluk anlaşması yapan Dumlupınar 'ın ismi, 2018-2019 Futbol Sezonu için Yonpaş Dumlupınar olarak değişti.

Sapmi Kadın Milli Takımı, ülkeye gelecek

Ülkemize gelecek Sapmi Kadın Milli Takımı ile KKTC Kadın Milli Takımı maçı, 10 Kasım 2018 tarihinde Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda, saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

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