Dumlupınar’ın sahası kapatıldı

Yonpaş Dumlupınar’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı açıklama sebebiyle Yonpaş Dumlupınar’ın sahasını kapatılırken, para cezası da verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar Türk ile Girne Halk Evi arasında gerçekleştirilen K-PET 1. Lig maçı sonrasında; Yonpaş Dumlupınar yönetim kurulu imzası ile Yonpaş Dumlupınar’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı açıklama sebebiyle Yonpaş Dumlupınar’ın sahasını kapattı.

Yonpaş Dumlupınar yetkililerinin savunma yapmak maksadı ile gelmeleri üzerine beyanları dinlendikten sonra durum değerlendirilmiş olup yazının içeriğinde ve yazının bütünü değerlendirildiğinde, futbolun değerini düşürür nitelikte olup sporda şiddeti teşvik eder niteliği bulunduğu tespit edildi. Kullanılan ifadeler, hakemlerle hem ülke kulüplerini hem de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun emeklerini sıfırlamaktadır.

Hakemin tarafsızlığını tartışmanın ötesinde ve rencide edici nitelik taşıyan açıklamada Yonpaş Dumlupınar. temsilcileri Disiplin Kuruluna herhangi bir savunmada bulunmayarak yazı ve beyanlarının arkasında olduklarını açıkça beyan ettiler.

Herhangi bir özür veya pişmanlık olmadığından Yonpaş Dumlupınar’a 7,500TL para cezası ve 3 (Üç) maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.