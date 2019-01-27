Dumlupınar’dan Yeşilova’ya kötü şaka

Dumlupınar, ligdeki hedefinden uzaklaştıktan sonra kupada ilerlemek isteyen Merit Alsancak Yeşilova’yı mağlup ederek günün sürprizine imza attı

Yer: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, İsmail Egeli, Ömer Doğru

Dumlupınar: Türkkan, Emir, Abbas, Mert, Burak, Ender (Dk.70 Çağan), Tahsin (Dk.31 Berke), Hicabi, Hüseyin, Turgut (Dk.81 Mert), Ali

MA Yeşilova: İrfan, Mejdi, Ulaş, Vakkas, Binya, Hamis (Dk.61Memduh), Makoun, Ergin, Yasin (Dk.46 Mustafa), Mustafa, Esin (Dk.46 İlyas)

Goller: Dk.20 Hüseyin, Dk.46, 49 Turgut (Y.Dumlupınar) – Dk.69 Makoun (M.A. Yeşilova)

Kıbrıs Kupası 1. turunda K-PET 1. Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği K-PET Süper Lig takımı Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-1 mağlup ederek kupada ikinci tura çıktı.

Sarı kırmızılılara turu getiren golleri Hüseyin ve Turgut (2) atarken konuk ekibin tek golü Makoun’dan geldi. Bu sonuçla Yeşilova kupaya ilk turdan veda etti.