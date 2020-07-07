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Dumlupınar’dan rakiplerine güzel jest

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Yonpaş Dumlupınar yönetimi, ezeli rakibi Mağusa Türk Gücü ve şampiyonluk yarışındaki rakibi Mesarya için kutlama mesajları yayınladı

Dumlupınar’dan rakiplerine güzel jest

Yonpaş Dumlupınar’da Mehmet Evram başkanlığındaki yönetim kurul örnek bir davranışa imza atarak, başarılı olan 2 rakipleri için kulübün resmi facebook sayfasından kutlama mesajları yayınladı.

Yonpaş Dumlupınar yönetimi, K-Pet Süper Lig’de şampiyonluğu garantileyen ezeli rakibi Mağusa Türk Gücü ve K-Pet Süper Lige yükselmeyi garantileyen K-Pet Birinci Lig şampiyonluk yarışındaki rakibi Mesarya için kutlama mesajları yayınladı.

Yonpaş Dumlupınar yönetimi, “2019-2020 K-Pet Süper Lig’de Şampiyonluğu garantileyen Mağusa Türk Gücü’nü tebrik ederiz.” ve “Süper Lige terfi etmeyi garantileyen Mesarya Spor Kulübü’nü tebrik eder, başarılar dileriz.” mesajlarını yayınlayarak rakiplerine güzel bir jest yapmış oldu.

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