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Dumlupınar’dan örnek davranış

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Dumlupınar’dan örnek davranış
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Dumlupınar Spor Kulübü yönetimi, örnek uygulamalarına devam ederken, sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda Meroş Bakım Evi ve Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ne ziyarette bulundu.
Romantic Garden Center’ın ücretsiz çiçek vererek katkı koyduğu organizasyon ile yaşlılara büyük moral veren Dumlupınar Spor Kulübü heyetinde yöneticiler, teknik adamlar, A Takım ve alt gruplardaki futbolcular yer aldılar.
Dumlupınar Spor Kulübü yönetimi etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Sadece spor değil sosyal sorumluluk etkinlikleriyle de gençliğin geleceğine katkı yapacağız. İlerleyen günlerde sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde sporun yanında sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek gençliğin farkındalığına katkı koymaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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