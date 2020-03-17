Dumlupınar’dan evde kal çağrısı

Yonpaş Dumlupınar kulübü, korona virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunurken, kulüp sayfasından, vatandaşlardan #stayhomechallenge @yonpas_dumlupinar hashtaglarıyla evde çekilen fotoğraflarını paylaşmalarını böylelikle bu fotoğrafların,kulüp sayfasında yayınlanacağı duyurusunu yaptı.

Yonpaş Dumlupınar kulübü başkanı Mehmet Evram kampanyayı başlatan ilk isim olurken, “Bu zor günleri atlatmak ve sağlıklı kalmak için, evde kalıyoruz.” İfadeleri ile fotoğrafını paylaştı.