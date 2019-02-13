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Dumlupınar’dan, Cihangir’e kötü şaka

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Dumlupınar’dan, Cihangir’e kötü şaka
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K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar, K-PET Süper Ligin güçlü ekibi, Kıbrıs Kupasının son şampiyonu Cihangir’i, penaltı vuruşları sonrasında kupanın dışına itti.

Serkan Şimşek’in yönettiği Cihangir ile Yonpaş Dumlupınar arasında Cihangir Stadında oynanan maçın normal süresi ve uzatma dakikaları çekişmeli geçti. Maçtan gol sesi çıkmazken, 0-0 sona erdi. Penaltı vuruşlarında Yonpaş Dumlupınar’dan, Hüseyin, Burak, Berke ve İsmail vuruşlarını gole çevirdiler. Cihangir’de ise sadece Nurettin ve Yanncik gol atınca, Yonpaş Dumlupınar maçı 4-2 kazanıp, çeyrek finale yükseldi.

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