Dumlupınar’da tek hedef şampiyonluk

Yonpaş Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram ve takımın yeni teknik patronu Sedat Devecioğlu dün düzenlenen basın toplantısında hedeflerini anlatırlarken, ilk hedeflerinin yeni sezonda şampiyonluk olduğunu vurguladılar

K-PET Birinci Ligde yeni sezona iddialı girecek olan Yonpaş Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram ve takımın yeni teknik patronu Sedat Devecioğlu dün düzenlenen basın toplantısında hedeflerini anlattılar.

KTSYD Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Yonpaş Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram açılış konuşmasını yaparak büyük hedefler koydukları yeni sezon öncesinde Sedat Devecioğlu'na görevi kabul ettiği için teşekkür etti.

Sedat Devecioğlu konuşmasına yeni sezonda birlikte çalışacağı ekibini tanıtarak başladı ve yardımcılarına da övgü dolu sözler etti. Devecioğlu'nun yeni sezonda ekibinde, yardımcı antrenör Erdoğan Emiroğulları, kaleci antrenörü Hüseyin Mertol, atletik performans antrenörü Mustafa Sakallı, futbol sağlık ve destek ekibi sorumlusu Sabri Deniz, fizyoterapist Osman Vaiz ve doktor Nevzat Denerel olacak. Ekibe ayrıca bir masör ve bir de diyetisyen eklenecek.

Sedat Devecioğlu daha sonra ise hedeflerinden bahsederken olası bir uluslararası açılıma dair her an hazır olabilmek için profesyonel bir yaklaşımla çalışacaklarının altını çizen genç çalıştırıcı Dumlupınar'ın güçlü alt yapısına vurgu yaparak hedeflerini 4 ana başlık da sıraladı.

İlk hedeflerinin yeni sezonda şampiyonluk olduğunu belirten Devecioğlu, daha sonra ise sırasıyla kazanma alışkanlığı yaratmak, en centilmen takım olmak ve 2020-2021 sezonunda da Süper Lig'de kalıcı olmayı istediklerini ifade etti.

Başarıya giden yolun erken planlamadan geçtiğini de söyleyen Devecioğlu alt yapıdan gelen önemli futbolculardan çok faydalanacaklarını ve transferde ise 2 yerli ve yabacı kuralının değişmemesi durumunda 2 de TC'li transfer edeceklerini sözlerine ekledi.

Devecioğlu son olarak 15 Temmuz'da ligi açacaklarını söyleyerek soru cevap kısmında da özellikle yabancı transfer konusunda kesinlikle 3 yabancının kalması taraftarı olduğunu çünkü yabancı sayısının azalmasıyla birlikte yerli oyuncuların bunu fırsat bilip fahiş fiyatlarda transfer ücretleri istediklerini belirtirken, yabancının daha ekonomik olduğunu açıkladı. Devecioğlu ayrıca 21 Yaş Altı Kuralının da A takım seviyesindeki performansa dayalı yarışmacı düzeyde olmaması gereken bir kural olduğunu savundu.