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Dumlupınar’a her yer Mağusa

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Yonpaş Dumlupınar, Gönyeli Stadında konuk ettiği bire bir rakibi Yalova’yı, İbrahim Köse’nin golüyle mağlup ederek ikincilikteki yerini sağlamlaştırdı

Dumlupınar’a her yer Mağusa

Stad: Gönyeli Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Ali Akçınar, Olgun Canik

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Abbas, İsmail, İbrahim, Burak Sarıkaya (Dk.88 Turgut), Eyüp, Mert (Dk.69 Burak), Emre, Ndiaye, Hicabi, Özgür (Dk.75 Hüseyin)

Yalova: Kıvanç, Çağan, Hasip, Mehmet (Dk.65 Hakan), Ahmet (Dk.80 Barış), İltaç, Metin Serdar (Dk.46 Yasin), Mithat, Gökhan, Metin Tuğlu, Özcan

Gol: Dk.22 İbrahim Köse (Dumlupınar)

Kırmızı Kart: Dk.90 Hakan Demir (Yalova)

                                  

K-Pet Birinci Ligde 22. Haftanın en önemli maçında Yonpaş Dumlupınar ile Yalova, Dumlupınar’ın saha kapama cezası nedeniyle Gönyeli Stadı’nda karşılaştılar.

Sarı kırmızılı ekip karşılaşmayı 22. dakikada İbrahim Köse’nin attığı golle 1-0 kazanarak ikincilikteki yerini de sağlamlaştırdı. Lider Mesarya’nın galip geldiği haftada zirve ile arasındaki puan farkının açılmasına izin vermeyen Yonpaş Dumlupınar, puanını 46 yaptı. Yalova’da Hakan Demir 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalırken, sarı lacivertliler 40 puanda kalıp, 4. sıraya gerilediler.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)

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