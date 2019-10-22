banner255
banner69
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
14 0
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
64 0
 
Cihangir’in zirve yürüyüşü
Cihangir’in zirve yürüyüşü
45 0
Lefkoşa çocuklar için koştu
Lefkoşa çocuklar için koştu
25 0
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
12 0
İskele’ye açık hava sınıfı
İskele’ye açık hava sınıfı
9 0
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
128 0
banner82

Dumlupınar, Zlatansız

banner27

Dumlupınar, Zlatansız
banner267

Yonpaş Dumlupınar, “Yerli Zlatan” olarak çağrılan Türkiyeli forvet Ferdi Kösem ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon attığı gollerle Düzkaya’nın, Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Ferdi Kösem, bu sezona çok kötü başlarken, şampiyonluk hedefi ile yola çıkan takımına 6 haftada skor olarak hiç katkı koyamadı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.