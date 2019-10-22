Dumlupınar, Zlatansız

Yonpaş Dumlupınar, “Yerli Zlatan” olarak çağrılan Türkiyeli forvet Ferdi Kösem ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon attığı gollerle Düzkaya’nın, Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Ferdi Kösem, bu sezona çok kötü başlarken, şampiyonluk hedefi ile yola çıkan takımına 6 haftada skor olarak hiç katkı koyamadı.