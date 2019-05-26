Dumlupınar yönetimi, teknik adamlarına müteşekkir

Yonpaş Dumlupınar yönetimi, sezonu 2 kupayla tamamlayan U21 Takımı teknik adamları Hüseyin G. Eser ve Evren Mürsel'e teşekkür mesajı yayınladı.

Yonpaş Dumlupınar facebook sayfasından yapılan açıklama şöyle:

"Dumlupınar Akademi'den başlayıp basamakları birer birer hak ederek çıktılar. Genç takımlar seviyesinde yaşattıkları 2 şampiyonluğun yanında Evren Bahtıkara hocamızın yardımcıları olarak U15 kupasını ilk kez Mağusa’ya getirerek tarih yazdılar.

Son olarak Ahmet Sami Topcan Kupası’nı da ilk kez Mağusa’ya getirerek bir tarih daha yazdılar.

Hüseyin G. Eser’e kulübümüze vermiş olduğu unutulmayacak hizmetleri için teşekkür eder, savcılık kariyerinde başarılar dileriz.

Evren Mürsel hocamız ise teknik sorumlu olarak kulübümüze yaşattığı unutulmaz başarıları artık yönetici olarak devam ettirecektir, başarılar dileriz."