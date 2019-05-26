 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
9 0
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
150 0
 
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
19 0
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
14 0
Şampiyon YDÜ
Şampiyon YDÜ
38 0
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
24 0
45 0
banner82

Dumlupınar yönetimi, teknik adamlarına müteşekkir

banner27

banner262
Dumlupınar yönetimi, teknik adamlarına müteşekkir
banner267

Yonpaş Dumlupınar yönetimi, sezonu 2 kupayla tamamlayan U21 Takımı teknik adamları Hüseyin G. Eser ve Evren Mürsel'e teşekkür mesajı yayınladı.

Yonpaş Dumlupınar facebook sayfasından yapılan açıklama şöyle:

"Dumlupınar Akademi'den başlayıp basamakları birer birer hak ederek çıktılar. Genç takımlar seviyesinde yaşattıkları 2 şampiyonluğun yanında Evren Bahtıkara hocamızın yardımcıları olarak U15 kupasını ilk kez Mağusa’ya getirerek tarih yazdılar.
Son olarak Ahmet Sami Topcan Kupası’nı da ilk kez Mağusa’ya getirerek bir tarih daha yazdılar.

Hüseyin G. Eser’e kulübümüze vermiş olduğu unutulmayacak hizmetleri için teşekkür eder, savcılık kariyerinde başarılar dileriz.
Evren Mürsel hocamız ise teknik sorumlu olarak kulübümüze yaşattığı unutulmaz başarıları artık yönetici olarak devam ettirecektir, başarılar dileriz."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.