Dumlupınar, Vasilya’da liderliği devretti

Karşıyaka, haftaya lider giren Dumlupınar’ı mağlup ederek rakibine ilk mağlubiyetini aldırıp rakibini liderlikten indirirken, namağlup tek takım olarak liderliğe yükseldi

K-Pet 1. Lig’in 4. haftasında zirve hedefindeki Karşıyaka ile haftaya lider giren Dumlupınar, Ergin Cemal Şahdur Stadı’nda karşılaştılar.

Hakem Serkan Durmaz’ın başarıyla yönettiği maç büyük çekişme içerisinde geçti. Her 2 takımın da kazanmak için mücadele verdiği maçın ilk devresi golsüz 0-0 sona erdi.

İkinci devrede de büyük çekişme devam ederken, maçın 51. Dakikasında gelişen Karşıyaka atağında, yeşil beyazlıların formda oyuncusu Mehmet Gürpınar’ın ortasında savunmadan ileri çıkan Olgun Dodak, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-0

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmazken skoru korumayı başaran Karşıyaka, rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini aldırdı. Karşıyaka aldığı galibiyetle namağlup tek takım olarak rakibinin yerine liderliğe yükseldi.