Dumlupınar U21, hükmen galip

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu 13. haftada oynanan maçlarla ilgili olarak kurula sevk edilen, olaylarla ilgili kararlarını açıkladı. Disiplin Kurulu’nun kararları şöyle:

“Maraş Stadı’nda oynanması gereken Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl U21 1. Lig maçına herhangi bir mazeret bildirmeksizin maça çıkmayan tespit edilen Bostancı Bağcıl’a, hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte eksi üç puan cezası verildi. Lider Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, bu karar sonrasında koltuğundaki yerini korumaya devam etti.

Lefkoşa Attila Topaloğlu Stadı’nda oynanan Yılmazköy – Ortaköy maçında yedek kulübesinden ihraç edildikten sonar saldıran, saha komiserini iten Yılmazköy yöneticisi Mehmet Şahin’e, 60 gün ceza verildi.

Güzelyurt Sentetik Stadı’nda oynanan Yalova – Binatlı maçında, maça 9 kişi olarak başlayan Yalova takım kadrosunun 6 kişiye düşmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.