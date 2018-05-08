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Dumlupınar U15 Takımı, başarıyı kutladı

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Dumlupınar U15 Takımı, başarıyı kutladı
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Özhan MONARGALI

Dumlupınar U15 Takımı, KTFF U15 Ligi’nde yine başarılı bir sezon geçirirken, yarı finalde Yenicami’ye elenmişti.

Son 5 yılda 2 final kaybeden, 1 kez de çeyrek finalde elenen Dumlupınar U15 Takımı, geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu. Geride kalan sezonda Pamir Konuklu’nun teknik adamlığında, yeni bir ekip ile yola çıkan Dumlupınar U15 Takımı’na kulüp yönetimi, kulüp lokalinde döner ve mangal partisi düzenledi. Yemeğe katılan Dumlupınar U21 Takımı da Ahmet Sami Topcan Kupası final maçı öncesinde moral depoladı.

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